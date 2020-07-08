Пандемия коронавируса в России больнее всего ударила по мигрантам

Пандемия коронавируса в той или иной степени ударила по всем жителям России. Но в самом плохом положении оказались трудовые мигранты.

Реальная картина проблем граждан из соседних республик, которые приехали на заработки в Россию, описывается в докладе «Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса», подготовленном исследователями Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пишет газета «Ведомости».

Из документа следует, что многие мифы о поведении мигрантов во время карантина, не имеют ничего общего с реальностью.

В исследовании сказано, что в период пандемии 40% опрошенных-иностранцев потеряли работу (в то время, как среди россиян этот показатель равен 23%). Прибавив тех работников, которые были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, доля мигрантов увеличится до 75% (среди россиян, живущих в той же местности — 48%). При этом, 51% мигрантов в России заявили, что «потеряли все источники дохода».

Однако также выяснилось, что больше третьей части трудовых мигрантов в стране (42%) имеют сбережения. Но этих денег не хватает надолго.

В апреле криминальная ситуация среди мигрантов уменьшилась на 9,6%, в том числе грабежей — на 28,6%, убийств — на 14,3%, разбоев — на 7,8%, краж — на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.