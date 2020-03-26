Пандемия коронавируса ускорила «оцифровку» школьного образования в Москве

В сложившейся ситуации не все семьи оказались готовы к переходу на дистанционное обучение. У кого-то, например, не хватает гаджетов на всех членов семьи. В этом случае могли бы помочь телевизионные уроки, как, например, в бывших странах СССР. Так, с 30 марта в Грузии будут транслировать учебный материал для школьников в прямом эфире на государственном телеканале.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец одобрила инициативу грузинских властей. Она отметила, что трансляции уроков по телевидению «уравнивают всех в праве на получение образования».

Процесс дистанционного обучения должно организовывать Минпросвещения. По словам специалистов по телерадиовещанию, запустить телеуроки технически несложно.

«С технической точки зрения это сделать совсем нетрудно. Например, есть канал „Общественное телевидение“, он уже расширил сетку вещания для детей и подростков. Ввести в программу еще и уроки не проблема. Но чтобы учебным программам дали место на центральных каналах, уроки должны вести только очень хорошие учителя», — пояснил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения Эдуард Сагалаев.

Ирина Волынец не исключила, что некоторые предметы могут транслировать и на федеральных каналах. При этом должны использоваться те технические средства, которые есть в каждой семье, чтобы не было дополнительных трат.

«Никто просто так не выделит эфирное время под уроки. Возможно, это будут каналы, на которых все менее дорого, но которые, тем не менее, относятся к обычному телевидению, и их можно подключить в каждом доме», — пояснила Волынец.

Эксперты считают, что платные кабельные каналы могли бы пойти навстречу Минпросвещения и на время карантина бесплатно транслировать школьные уроки. Это также поможет им увеличить аудиторию, которой был бы интересен контент.