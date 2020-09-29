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    29 сентября 2020, 15:31

    Пандемия коронавируса расстроила планы на отпуск 45% россиян — опрос

    Андрей Иванов

    45% россиян провели летний отпуск в этом году не так, как планировали. Планы россиян на отдых разрушила пандемия коронавируса, из-за которой во всем мире в марте ввели жесткие ограничения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
    Пандемия коронавируса расстроила планы на отпуск 45% россиян — опрос

    «Провели лето там, где планировали изначально, 46% россиян. У каждого пятого изменилось место отдыха (22%), а еще 23% сменили планы и не стали брать отпуск», — сообщил сайт ВЦИОМ.

    Этим летом 45% сограждан отдыхали на даче, а 37% респондентов провели отпуск дома.

    В основном россияне меняли свои планы на отпуск из-за коронавируса (58%). 18% принявших участие в опросе сограждан не смогли отдохнуть, как собирались, из-за финансовых проблем.

    Большинство граждан России (71%) остались довольны своим отдыхом. 27% респондентов отпуск в этом году не понравился. Из них 57% заявили, что не смогли поехать туда, куда собирались. Доля сограждан, которым удалось в этом году отдохнуть за границей, упала до 0,5%. В 2019 году за рубеж в отпуск съездили 8% опрошенных.

    Новости SMI.FM