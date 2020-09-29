«Провели лето там, где планировали изначально, 46% россиян. У каждого пятого изменилось место отдыха (22%), а еще 23% сменили планы и не стали брать отпуск», — сообщил сайт ВЦИОМ.

Этим летом 45% сограждан отдыхали на даче, а 37% респондентов провели отпуск дома.

В основном россияне меняли свои планы на отпуск из-за коронавируса (58%). 18% принявших участие в опросе сограждан не смогли отдохнуть, как собирались, из-за финансовых проблем.

Большинство граждан России (71%) остались довольны своим отдыхом. 27% респондентов отпуск в этом году не понравился. Из них 57% заявили, что не смогли поехать туда, куда собирались. Доля сограждан, которым удалось в этом году отдохнуть за границей, упала до 0,5%. В 2019 году за рубеж в отпуск съездили 8% опрошенных.