Пандемия коронавируса лишила Россию целого года развития. Но теперь людям предстоит наверстать упущенное. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны. К сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», — передал ТАСС слова Пескова.

Лично представителя Кремля пандемия лишила трех недель, во время которых он боролся с ковидом. Песков отметил, что лучше бы этих недель в его жизни не было. Он также добавил, что пандемия лишила его возможности покататься где-нибудь зимой на лыжах.

Однако позитивные моменты в этот период тоже были. Например, пресс-секретарь смог больше времени провести с семьей, а перенесенная болезнь дала ему антитела.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне сообщила, что COVID-19 превращается в сезонное заболевание и прививаться от него, скорее всего, придется регулярно. Тем не менее пока мировые и российские специалисты не могут прогнозировать, сколько конкретно продержится иммунная защита.