Пандемия коронавируса изменила список покупок для школьников в России

Классическая «школьная корзина» изменилась из-за пандемии коронавируса. В этом году родители затариваются нестандартным набором товаров для своих детей-школьников. Они покупают только самое необходимое, технику для онлайн-обучения и СИЗ.

Как рассказала РБК президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, родители стали меньше тратить на подготовку детей к учебе.

«Начало сезона подготовки к школе более скромное, чем могли бы ожидать традиционные игроки. Наше бизнес-сообщество видит тревожные настроения потребителей насчет возвращения к дистанционному обучению и постоянно следит за сообщениями Минпросвещения», — рассказала собеседница.

Она добавила, что в 2019 году люди закупаются перед началом учебного года защитными масками, санитайзерами и техникой для дистанционного обучения.

Представители популярных онлайн-магазинов пояснили, что в этом году перед началом занятий люди стали больше покупать компьютерной периферии и умных гаджетов, которые позволят следить за детьми дистанционно.

Однако вырос спрос и на обычные вещи, которые обычно покупают перед школой: детскую одежду, учебники и канцтовары. Продавцы считают, что это также связано с пандемией, так как все уже привыкли закупаться в онлайн-магазинах.

С сентября школьники будут учиться очно, но пандемия внесла свои коррективы в условия работы общеобразовательных учреждений. Массовые мероприятия будут под запретом до следующего учебного года, а педагоги должны будут носить маски. Есть еще некоторые нововведения, но в Минпросвещения заявили, что на учебный процесс они не повлияют.