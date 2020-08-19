Пандемия коронавируса изменила список покупок для школьников в России
Как рассказала РБК президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, родители стали меньше тратить на подготовку детей к учебе.
«Начало сезона подготовки к школе более скромное, чем могли бы ожидать традиционные игроки. Наше бизнес-сообщество видит тревожные настроения потребителей насчет возвращения к дистанционному обучению и постоянно следит за сообщениями Минпросвещения», — рассказала собеседница.
Она добавила, что в 2019 году люди закупаются перед началом учебного года защитными масками, санитайзерами и техникой для дистанционного обучения.
Представители популярных онлайн-магазинов пояснили, что в этом году перед началом занятий люди стали больше покупать компьютерной периферии и умных гаджетов, которые позволят следить за детьми дистанционно.
Однако вырос спрос и на обычные вещи, которые обычно покупают перед школой: детскую одежду, учебники и канцтовары. Продавцы считают, что это также связано с пандемией, так как все уже привыкли закупаться в онлайн-магазинах.
С сентября школьники будут учиться очно, но пандемия внесла свои коррективы в условия работы общеобразовательных учреждений. Массовые мероприятия будут под запретом до следующего учебного года, а педагоги должны будут носить маски. Есть еще некоторые нововведения, но в Минпросвещения заявили, что на учебный процесс они не повлияют.