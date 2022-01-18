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    18 января 2022, 19:10

    Вирусолог Альтштейн допустил окончание пандемии коронавируса весной

    Полина Гребенщикова

    Заражаемость «омикроном» достигнет пика в феврале, а после пойдет на спад. Весной же пандемия коронавируса и вовсе может закончиться, рассказал в интервью для сайта телеканала «Звезда» вирусолог Анатолий Альтштейн.

    Вирусолог Альтштейн допустил окончание пандемии коронавируса весной

    Он пояснил, что делать прогнозы можно на основании опыта других стран, например, стран Африки, Великобритании, США, куда новый штамм пришел раньше, чем в Россию.

    «В марте–апреле, может быть, вообще у нас пандемия кончится. Летальность низкая у „омикрона“, и если он упадет, должно быть очень мало смертей, и в этих условиях эпидемия может быть объявлена прекращенной», — считает Альтштейн.