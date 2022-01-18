Вирусолог Альтштейн допустил окончание пандемии коронавируса весной

Заражаемость «омикроном» достигнет пика в феврале, а после пойдет на спад. Весной же пандемия коронавируса и вовсе может закончиться, рассказал в интервью для сайта телеканала «Звезда» вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что делать прогнозы можно на основании опыта других стран, например, стран Африки, Великобритании, США, куда новый штамм пришел раньше, чем в Россию.

«В марте–апреле, может быть, вообще у нас пандемия кончится. Летальность низкая у „омикрона“, и если он упадет, должно быть очень мало смертей, и в этих условиях эпидемия может быть объявлена прекращенной», — считает Альтштейн.