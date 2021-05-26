«Пандемии для меня не существует». Симоньян призвала россиян привиться от ковида

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала соотечественников последовать ее примеру и сделать прививку от коронавируса. Сама она прошла вакцинацию в сентябре, и с тех пор «пандемии для нее не существует».

«Я сделала прививку в сентябре, и с тех пор пандемии и ее повестки для меня не существует. Всем рекомендую. Просто сделайте прививку и забудьте о пандемии. Я о ней вспоминаю, когда меня спрашивают», — заявила Симоньян «360» на премии «Медиана».

Масштабная вакцинация началась в России в декабре 2020 года. Прививочную кампанию планируют завершить к осени после формирования коллективного иммунитета в стране.

Накануне власти Якутии объявили об обязательной вакцинации. Работодателям региона и их сотрудникам теперь грозит административная ответственность за бездействие. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что СМИ «все с ног на голову поставили» и неверно преподали ситуацию. По его словам, власти выступили за массовую, а не принудительную вакцинацию.