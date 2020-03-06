Панда из Московского зоопарка поздравит женщин с 8 Марта

По словам Саралиева, в 12:00 панда выйдет на волшебную полянку в вольере и будет гулять среди ледяных грибов и декоративных цветов, собирая угощения.

«Также Динь-Динь получит особый цветочек, который лично раскрасил ее сосед — самец панды Жуи», — обратил внимание работник зоопарка.