Панда из Московского зоопарка поздравит женщин с 8 Марта
Глава службы по внешним коммуникациям Московского зоопарка Магомед Саралиев рассказал радио «Комсомольская правда», что восьмого марта панда Динь-Динь поздравит женщин с праздником.
По словам Саралиева, в 12:00 панда выйдет на волшебную полянку в вольере и будет гулять среди ледяных грибов и декоративных цветов, собирая угощения.
«Также Динь-Динь получит особый цветочек, который лично раскрасил ее сосед — самец панды Жуи», — обратил внимание работник зоопарка.