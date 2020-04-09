Панацеи не существует. Имбирь и лимон не спасут от коронавируса?

Защититься от коронавируса, употребляя лимон или имбирь, невозможно. Убеждения в обратном, считают ученые, не более чем маркетинговый ход. Панацеи от COVID-19, да и любых других инфекций попросту нет.

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк рассказал в беседе с «Российской газетой», что сам по себе от вируса не способен защитить ни один пищевой продукт.

В чесноке, лимоне и имбире действительно есть разные биологически активные соединения. И конечно, для организма они полезны, но не стоит переоценивать их значимость.

«Панацеей, средством, которое способно противостоять инфекции, ни один из этих пищевых продуктов, конечно же, не является», — подчеркнул Никитюк.

Ученый с иронией отозвался в том числе о защитных свойствах чеснока: при коронавирусе он полезен тем, что резкий запах не подпускает людей друг к другу ближе чем на полтора-два метра.

Во время пандемии коронавируса россияне начали активно скупать имбирь, чеснок и лимоны. Импорт этих продуктов из-за рубежа вырос в разы, как и спрос.

Цены на них тоже выросли. В ФАС объяснили ситуацию как раз повышенным спросом, на который наложилось ограничение поставок из-за рубежа. Генпрокуратура заинтересовалась происходящим и потребовала выяснить, насколько обоснованы такие цены.