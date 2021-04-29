«Это позор»: пользователи высмеяли свадебную панаму в стиле 90-х

Свадебные панамы в стихе 1990-х годов вызвали смех у пользователей соцсетей. Несмотря на высокую стоимость, головной убор собрал лишь негативные комментарии.

Скриншот с белыми свадебными панамами опубликовал один из пользователей на портале Reddit. Атласные головные уборы предлагают купить в интернет-магазине за 225 и 265 долларов (более 16 и 19 тысяч рублей соответственно).

«Свадебные шляпы-панамы в стиле 90-х? За 225 долларов? И они настолько популярны, что ни одного нет в наличии? Я знаю, что у всех разные стили, но это позор», — написал автор поста.

Источник фото: reddit.com

Под скриншотом собралось большое количество комментариев. Пользователи поспешили обсудить неудачный головной убор.

«Такие панамы есть в поп-клипах начала 2000-х годов», — заявил один из подписчиков.

«Я очень удивлена, что Бритни Спирс не надела такое на свадьбу с Кевином Федерлайном», — написала еще одна девушка.

«Нужна пара галошей для невесты, чтобы завершить образ», — предложили в комментариях.

«Моя первая реакция, когда я увидела шляпы, была — ох, это похоже на папину рыболовную шляпу», — отметила пользовательница.

Кроме того, в обсуждении свадебные панамы назвали заводской ошибкой, шляпой матроса, а кто-то вовсе подумал, что перед ним новые фишки для «Монополии».