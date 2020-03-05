Памятные звезды героев Великой Отечественной войны появятся в Москве. Инсталляции расскажут их историю

К юбилею Великой Победы на центральных улицах Москвы установят памятные звезды героев Великой Отечественной войны высотой более двух метров. На них будет размещен QR-код, по которому можно узнать о подвиге героя, увидеть его фотографии и видеохронику.

Маршал Советского союза, Герой СССР, кавалер 11 орденов Ленина — а это высшая награда в советское время, Дмитрий Федорович Устинов, во время войны был Наркомом вооружения СССР. Это один из самых главных и стратегически важных постов в те годы. А ведь ему было всего лишь 33 года.

До этого Устинов был директором Ленинградского завода. Туда приехала комиссия во главе с Берией и обнаружила, что не работают новейшие импортные станки. Разгорелся скандал. Сталин потребовал ответа.

Через несколько дней Устинов предоставил фотографии, на которых оборудование функционировало в полном объеме. Работу молодого директора в Кремле оценили и сделали ему заманчивое предложение.

Во время войны Дмитрий Устинов был одним из организаторов эвакуации промышленных предприятий СССР на восток, а затем наладил четкую поставку боеприпасов на фронт.

После войны Дмитрий Федорович руководил военно-промышленным комплексом страны. А в 1976 году возглавил министерство обороны СССР. Чтобы история этого уникального человека стала известна потомкам накануне Дня Победы в память о знаменитом военачальнике на одной из улиц Москвы установят именную пятиконечную звезду высотой два метра 20 сантиметров.

«Звезды изготовлены будут по уникальной технологии из стекловолокна. Они будут антивандальные, очень прочные и безопасные. Полностью визуально соответствовать награде „Звезда героя“», — отметил Евгений Литвинов, координатор проекта «Звезда героя».

Всего на улицах столицы планируется установить 450 таких звезд в честь защитников нашей страны. На этих инсталляциях будут имена, как живых героев, так и тех, кого уже нет с нами.

Эти звезды будут интерактивными. На них разместят специальный QR-код. Достаточно будет поднести к нему смартфон, и на экране появится вся история героя, его подвиги, фотографии и даже видеохроника.

Источник фото: телеканал «360»

«Потомки героев, например, как внук дважды Героя соцтруда, Героя СССР Дмитрия Устинова присоединяются к этой инициативе и готовы принять в ней самое активное участие, делятся историей своих предков и рассказывают о подвигах, которые они совершили в те годы», — уточнил Сергей Савостьянов, член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике.

Внук Устинова Сергей с интересом отнесся к макету проекта «Звезда героя». Он готов предоставить уникальные архивы своего деда. Ведь инсталляции не только будут частью оформления праздничной Москвы к 9 Мая, но станут интерактивными музеями прямо на улице. Звезды появятся в Москве уже с 1 мая. Если проект понравится горожанам, его сделают ежегодным.

Устанавливать инсталляции планируется в соответствии с местом проживания героев в Москве. Но, учитывая, что многие военачальники жили в центре столицы, самая большая концентрация звезд будет именно здесь.