Памятные таблички о наводнениях в Петербурге повесили не на свое место

Таблички повесили не на ту высоту в Оранжерее Ботанического сада, в Петропавловской крепости и на водомерном столбе у Синего моста.

Бессан фотографировал памятные таблички и заметил, что на нескольких объектах города после капремонтов они оказались недостоверными. Плиты неточно указывают уровень, на который поднималась вода в 1824 и 1924 годах.

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Во время ремонта рабочие имеют право снимать таблички со стен зданий. А после завершения реставрации специалисты иногда забывают, куда точно их нужно было снова повесить.

Специалист не видит ничего страшного в таких «погрешностях», так как все неточности исправимы.

«Нашей геодезической службе надо пройтись по этим местам с отметками и посмотреть, на какой высоте они висят», — отметил Бессан.

Все данные о наводнениях сохранены, а высоту табличек нужно просто подкорректировать.

Если фасад здания с табличкой ремонтируют, плиту обязательно снимают. Однако перед этим рабочие фиксируют с помощью фотографий саму табличку и следы крепежей. После этого готовятся специальные акты. Об этом рассказала начальник отдела памятников и мемориальных табличек Музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.