Памятные монеты выпустили в России к 75-летию Победы

Монеты номиналами 50, 25, 10 и 3 рубля вошли в серию «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Золотые монеты получили номинал 50 рублей и были выпущены тиражом в тысячу штук. На них изобразили «Бессмертный полк» и звезду Вечного огня с лавровой ветвью.

Источник фото: ЦБ

Серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей также выполнены с изображением «Бессмертного полка». Также на первой можно увидеть ветерана в парадной офицерской форме, а на другой — парадный строй подразделений Вооруженных Сил России. Тираж — три тысячи и 1,5 тысяч штук соответственно.

Источник фото: ЦБ

Самый большой тираж у монеты из недрагоценного металла. Всего вышло пять миллионов монет по 10 рублей каждая. На оборотной стороне у монеты изобразили число 75, дату начала и окончания войны, а также пятиконечную звезду.