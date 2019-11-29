  • Памятные монеты выпустили в России к 75-летию Победы

    29 ноября 2019, 13:02

    Дарья Бунякова

    Центробанк выпустил в обращение памятные монеты посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В новую серию вошли как монеты из золота и серебра, так и из недрагоценного металла.
    Памятные монеты выпустили в России к 75-летию Победы

    Монеты номиналами 50, 25, 10 и 3 рубля вошли в серию «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

    Золотые монеты получили номинал 50 рублей и были выпущены тиражом в тысячу штук. На них изобразили «Бессмертный полк» и звезду Вечного огня с лавровой ветвью.

    Памятные монеты выпустили в России к 75-летию Победы | Изображение 1
    Источник фото: ЦБ

    Серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей также выполнены с изображением «Бессмертного полка». Также на первой можно увидеть ветерана в парадной офицерской форме, а на другой — парадный строй подразделений Вооруженных Сил России. Тираж — три тысячи и 1,5 тысяч штук соответственно.

    Источник фото: ЦБ

    Самый большой тираж у монеты из недрагоценного металла. Всего вышло пять миллионов монет по 10 рублей каждая. На оборотной стороне у монеты изобразили число 75, дату начала и окончания войны, а также пятиконечную звезду.

    Памятные монеты выпустили в России к 75-летию Победы | Изображение 2
    Источник фото: ЦБ