Памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в России
В центре Москвы жители почтили память погибших в школе Беслана. После минуты молчания в небо выпустили 334 белых шара в память о жертвах теракта.
Около станции метро «Автозаводская» вспомнили 41 погибшего от взрыва в вагоне в 2004 году.
В Парке Мира Коломны участники молодежных движений провели акцию «Во имя жизни». Так они почтили память мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе терактов.
Около кинотеатра «Искра» в Видном устроили памятное представление для школьников, которые после мероприятия выпустили в небо белые шары.
В городском округе Солнечногорск, на площади перед стадионом «Металлург», провели выставку детских рисунков «Мой мир в моих руках»
В Звездном Городке, перед Домом космонавтов, провели акцию «Нет террору!», в которой приняли участие ученики школы имени Комарова и жители Звездного Городка.
Памятные мероприятия прошли во всех городах и муниципальных образованиях страны. В этот день граждане России объединяются и отдают дань памяти всем погибшим в страшных терактах.