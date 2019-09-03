Памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в России

День солидарности борьбы с терроризмом отметили в России 3 сентября. Памятные мероприятия прошли во всех городах страны. Эту дату выбрали после трагедии школе Беслана в 2004 году, когда жертвами террористического захвата стали более 300 человек — в основном женщины и дети. «360» собрал фото и видео с памятных мероприятий, где жители страны вспоминают жертв всех терактов, которые пережила страна.

В центре Москвы жители почтили память погибших в школе Беслана. После минуты молчания в небо выпустили 334 белых шара в память о жертвах теракта.

Около станции метро «Автозаводская» вспомнили 41 погибшего от взрыва в вагоне в 2004 году.

В Парке Мира Коломны участники молодежных движений провели акцию «Во имя жизни». Так они почтили память мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе терактов.

Около кинотеатра «Искра» в Видном устроили памятное представление для школьников, которые после мероприятия выпустили в небо белые шары.

В городском округе Солнечногорск, на площади перед стадионом «Металлург», провели выставку детских рисунков «Мой мир в моих руках»

В Звездном Городке, перед Домом космонавтов, провели акцию «Нет террору!», в которой приняли участие ученики школы имени Комарова и жители Звездного Городка.

Памятные мероприятия прошли во всех городах и муниципальных образованиях страны. В этот день граждане России объединяются и отдают дань памяти всем погибшим в страшных терактах.