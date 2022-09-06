Памятные доски героям спецоперации предложили устанавливать в школах | 360°

Общество 06 сентября 2022, 12:58 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:05) Поделиться Telegram

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Viber Памятные доски героям спецоперации предложили устанавливать в школах Депутат ГД Чернышов предложил устанавливать в школах памятные доски героям спецоперации РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в школах нужно устанавливвать памятные доски с информацией о героях спецоперации на Украине. Таким мнением депутат поделился с РИА «Новости».

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Он уточнил, что таблички должны устанавливаться не только в честь погибших в ходе спецоперации, но и в честь отличившихся военных.

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Ранее памятные доски жертвам спецоперации на Украине открыли в 29 школах Ульяновска.

Между тем украинские власти предпочитают рассказывать школьникам не о героях, а о мнимых врагах.

Из-за спецоперации изменилось содержание программ среднего образования — теперь о СССР рассказывают как о государстве, которое «присвоило суверенитет» УССР и проводило «политику обрусения». Об этом написали «Известия».

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