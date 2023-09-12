Общество 12 сентября 2023, 14:10 Памятную дату о Дне воссоединения с южными территориями установят в России Путин предложил ввести памятную дату о воссоединении России и южных территорий РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин предложил Госдуме ввести памятную дату в честь воссоединения России с четырьмя южными субъектами — Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Путин предложил дополнить Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», добавив в него День воссоединения, который планируется отмечать 30 сентября.

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«Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей», — отметили в документе.

Воссоединение, добавили в нем, стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно определять свой политический статус, развиваться экономически, социально и культурно.

Ранее во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России рассказал, какой видит страну через десять лет.