Памятнику фотографу в Петербурге вернули зонтик

Памятнику петербургскому фотографу на Малой Садовой улице в Петербурге вернули зонтик после реставрации. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Ранее от ручки зонта отломался кусок — возможно, это был результат акта вандализма. Зонт накренился, в итоге его демонтировали. До последнего времени он находился на хранении в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы.

«Мы нашли специалиста, благодаря которому удалось отремонтировать зонтик и вернуть его на место. Для проведения работ не понадобилось полностью демонтировать городскую скульптуру. После проведенных работ зонтик почистили, помыли и натерли воском», — рассказали в Фонде.