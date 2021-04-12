Памятнику Александру Невскому нашли новое место в Москве

Памятник князю Александру Невскому могут установить в Москве, около церкви на пересечении улиц Косыгина и Мосфильмовской. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Речь о памятнике шла еще и до внесения на общее голосование вопроса об установке памятника на Лубянской площади. Поэтому у нас эта тема не прекращается и рассматриваются несколько вариантов для установки памятника Невскому. У нас есть несколько обращений, в том числе есть предложение установить памятник недалеко от церкви Александра Невского. Это наиболее объективное и справедливое место. Его уже рекомендовали муниципальные депутаты», — приводит агентство слова собеседника.

По его словам, депутаты пока не приняли окончательного решения. Герасимов подчеркнул, что круглый стол по памятнику Невскому состоится, когда появятся конкретные предложения. Он пояснил, что вопрос рассматривают муниципальные депутаты, Российское военно-историческое общество и депутаты Мосгордумы. Есть большая вероятность, отметил глава комиссии, что памятник появится недалеко от «Мосфильма».

Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал, что московские власти не оставили идею установить памятник Александру Невскому после отмены итогов голосования о его установке на Лубянской площади.