Памятники воинам восстановили в Капотне

Источник фото: телеканал «360»

«Сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода героически и в обороне Москвы участвовали, и ни на секунду производство не останавливали, и мне кажется, очень здорово, что город об этом помнит. Помнит город, и значит, дети наши будут помнить, и это не просто слова. Это важно, чтобы осмыслить происходящее сегодня», — сказал депутат Государственной думы РФ Петр Толстой.

Источник фото: телеканал «360»

Обновили два памятника — воинам-нефтяникам и жителям Капотни, которые погибли в годы Великой Отечественной. Для района эти монументы глубоко символичны: во время войны столичный нефтеперерабатывающий завод обеспечивал фронт топливом.

Люди в 1941 году уходили на передовую с завода непосредственно, техника фронтовая снабжалась горючим, и в том, что мы делали постоянно и делаем сейчас, мы воздаем дань памяти этому поколению победителей Виталий Зубер генеральный директор Московского НПЗ.

Источник фото: телеканал «360»

Восстановить мемориалы попросили местные жители, а завод помог провести работы в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Жители Капотни ушли на фронт, и они же были в прошлом сотрудниками этого же завода. Важно, что сам завод, как самое социально ориентированное предприятие во всем ЮВАО, всегда идет навстречу жителям в таких важных моментах», — отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Источник фото: телеканал «360»

Фигуры бойца Красной армии с мечом в руках и советского воина с автоматом восстановлены и блестят на июньском солнце. Постаменты привели в порядок, стелы отреставрировали и покрыли специальной краской, которая не боится ни снега, ни дождя. Большинство жителей Капотни — это внуки и правнуки тех самых солдат, что отстаивали завод и сражались за Москву, и теперь они могут прийти сюда и почтить память предков.