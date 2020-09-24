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    24 сентября 2020, 19:24

    Памятники Блоку и Ушакову установят в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге на заседании постоянной комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам одобрили установку двух новых монументов. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, в ближайшем будущем на площади Труда установят памятник адмиралу Федору Ушакову. Отмечается, что инициатором этого проекта выступила Ассоциация ветеранов ВМФ и подводников. В свою очередь на улице Декабристов появится монумент Александру Блоку. Его разместят около музея-квартиры поэта.

    Новости SMI.FM