Памятники Блоку и Ушакову установят в Петербурге

По данным издания, в ближайшем будущем на площади Труда установят памятник адмиралу Федору Ушакову. Отмечается, что инициатором этого проекта выступила Ассоциация ветеранов ВМФ и подводников. В свою очередь на улице Декабристов появится монумент Александру Блоку. Его разместят около музея-квартиры поэта.