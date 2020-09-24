Памятники Блоку и Ушакову установят в Петербурге
В Санкт-Петербурге на заседании постоянной комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам одобрили установку двух новых монументов. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, в ближайшем будущем на площади Труда установят памятник адмиралу Федору Ушакову. Отмечается, что инициатором этого проекта выступила Ассоциация ветеранов ВМФ и подводников. В свою очередь на улице Декабристов появится монумент Александру Блоку. Его разместят около музея-квартиры поэта.