Памятник Змею Горынычу появился в российском городе

Скульптура Змею Горынычу появилась в Новосибирске, на пересечении улиц Советской и Фрунзе. Основой для памятника стал ствол погибшего дерева.

Об этом сообщило издание «Сиб.фм». Скульптура сказочного персонажа появилась из ствола погибшего дерева. Пятиметровый пень тополя, который никто не спешил спиливать, натолкнул общественного деятеля и депутата горсовета Ростислава Антонова вырезать из него какую-нибудь фигуру.

Своей идеей он поделился со скульптором Сергеем Давыдовым. В результате старый пень превратился в скульптуру Змея Горыныча. Проект согласовали с администрацией города — реализовать задумку удалось в короткий срок.

Антонов отметил, что на спил старых деревьев ежегодно тратят миллионы.

«И здесь, я считаю, должны подключаться люди, городское сообщество. У нас во дворах много старых деревьев. Давайте сделаем из них что-то интересное!» — отметил он.

Депутат планирует продолжать свою инициативу и устанавливать деревянные арт-объекты и дальше. Он планирует размещать их как на муниципальной земле, так и на придворовых территориях.