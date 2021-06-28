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    28 июня 2021, 13:28

    Памятник Змею Горынычу появился в российском городе

    Нина Петлинова

    Скульптура Змею Горынычу появилась в Новосибирске, на пересечении улиц Советской и Фрунзе. Основой для памятника стал ствол погибшего дерева.

    Памятник Змею Горынычу появился в российском городе

    Об этом сообщило издание «Сиб.фм». Скульптура сказочного персонажа появилась из ствола погибшего дерева. Пятиметровый пень тополя, который никто не спешил спиливать, натолкнул общественного деятеля и депутата горсовета Ростислава Антонова вырезать из него какую-нибудь фигуру.

    Своей идеей он поделился со скульптором Сергеем Давыдовым. В результате старый пень превратился в скульптуру Змея Горыныча. Проект согласовали с администрацией города — реализовать задумку удалось в короткий срок.

    Антонов отметил, что на спил старых деревьев ежегодно тратят миллионы.

    «И здесь, я считаю, должны подключаться люди, городское сообщество. У нас во дворах много старых деревьев. Давайте сделаем из них что-то интересное!» — отметил он.

    Депутат планирует продолжать свою инициативу и устанавливать деревянные арт-объекты и дальше. Он планирует размещать их как на муниципальной земле, так и на придворовых территориях.