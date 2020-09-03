Памятник Жукову открыли в Хабаровске

Эта скульптура уникальна, поскольку точно воссоздает внешность полководца.

Автор проекта и скульптор — народный художник Салават Щербаков. Он отлил бюст Жукова по фотографиям 1945 года.

Памятник полководцу установили у штаба Восточного военного округа рядом с танком МС-1. В торжественной церемонии участвовали представители командования Восточного военного округа, администрации Хабаровского края и общественность.

В Хабаровске в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны прошли и другие мероприятия с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.