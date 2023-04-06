Общество 06 апреля 2023, 11:12 Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве ЛДПР сообщила об открытии памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве РИА «Новости»

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На Новодевичьем кладбище в Москве установили надгробный памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти. Об этом сообщил Telegram-канал фракции.

На постаменте золотом выгравирована надпись, представляющая собой кредо политика: «Я буду защищать русских!», а также его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

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В церемонии возложения цветов приняли участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также депутаты, члены Совета Федерации, министры — всего более 400 человек.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти первого лидера ЛДПР, назвал Владимира Жириновского патриотом, который защищал суверенитет страны и ставил во главу угла интересы Отечества.