06 апреля 2023, 11:12
Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
ЛДПР сообщила об открытии памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве
На Новодевичьем кладбище в Москве установили надгробный памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти. Об этом сообщил Telegram-канал фракции.
На постаменте золотом выгравирована надпись, представляющая собой кредо политика: «Я буду защищать русских!», а также его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».
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В церемонии возложения цветов приняли участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также депутаты, члены Совета Федерации, министры — всего более 400 человек.
Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти первого лидера ЛДПР, назвал Владимира Жириновского патриотом, который защищал суверенитет страны и ставил во главу угла интересы Отечества.
Памятники
Владимир Жириновский
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