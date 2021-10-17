Памятник жертвам стрельбы в колледже открыли в Керчи

Мемориал в память о жертвах стрельбы в политехническом колледже открыли 17 октября на городском кладбище Керчи. На открытии памятника присутствовали его автор, родственники погибших, чиновники и представители общественности, сообщил сайт керченской городской администрации.

Монумент установили на городском кладбище Керчи. В церемонии участвовали родные и близкие погибших, сотрудники политехнического колледжа, глава администрации города Святослав Брусаков, министр культуры Крыма Арина Новосельская, автор памятника — народный художник России Андрей Ковальчук и другие.

Источник фото: сайт администрации Керчи

Памятник на гранитном постаменте представляет собой смятую и простреленную школьную тетрадь. Из тетради вылетает стая птиц. Общая высота памятника составляет примерно 6,5 метра. Тетрадь выполнена из бронзы. Золотыми буквами на постаменте высечены имена погибших студентов и сотрудников политехнического колледжа.

Память погибших участники почтили минутой молчания, после чего возложили цветы.

17 октября 2018 года 18-летний студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в здании учреждения. Жертвами стали 20 человек, еще 67 были ранены.