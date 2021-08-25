Памятник женщинам-труженицам в годы войны открыли на Ямале

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер сообщил в своем Instаgrаm об открытии скульптурной композиции, посвященной женщинам-труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла накануне на набережной села Красноселькуп. Об этом сообщил «Север-Пресс».

«Создатели потрудились, во взгляде женщины — и боль, и усталость и надежда на светлое будущее. Завораживает», — прокомментировал Фишер.

Прототипом памятника стали две женщины: селькупка Анна Чернышева и ненка Евдокия Лырмина. Они в годы войны, будучи еще подростками, заготавливали рыбу и пушнину. Анна сейчас живет в поселке Тазовский. А Евдокия после замужества переехала в Красноселькупский район, где и прожила всю жизнь.