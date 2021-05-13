Памятник «Всем жертвам Гражданской войны» предложили перенести в Любашинский сад в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Любашинском саду через пару лет могут обустроить новое общественное пространство, где будут зоны для отдыха, спортивные и детские площадки, а также цветочные композиции, кустарники и деревья. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Нам кажется важным организовать велопроезд или еще один пешеходный переход на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов. Сегодня там переходы есть, но они организованы не очень удобно», — обратил внимание краевед Александр Брянцев.

По его словам, давно ведутся разговоры о переносе в сад памятника «Всем жертвам Гражданской войны», который стоит у школы №138.

«Если к нему не подойти близко, то складывается впечатление, что это просто валун лежит», — добавил собеседник издания.