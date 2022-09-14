Памятник вратарю появился в «Парке Легенд» в Москве | 360°

Общество 14 сентября 2022, 01:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Памятник вратарю появился в «Парке Легенд» в Москве Памятник вратарю в «Парке Легенд» в Москве сравнили с «Аленкой» в Нововоронеже Kurganstalmost.ru

Читать 360tv в

Скульптура вратаря появилась в «Парке легенд» перед музеем хоккейной славы в Москве. Ее создали на одном из дочерних предприятий группы компаний «Курганстальмос». Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Скульптуру установили к 70-летию президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Подарок, как указано, сделали неслучайно.

Реклама

«Побывав на „Русской классике“ в январе 2018 года, Владислав Третьяк, с удовольствием фотографировался именно с этой скульптурой вратаря, установленного в Ледового дворца имени Н. В. Парышева. Поэтому и было решено к юбилею президента Федерации хоккея России преподнести именно такой символический подарок», — говорится в сообщении.

Реклама

В нем также указано, что, по словам самого Третьяка, статуя была облачена в амуницию голкипера его времени, что легендарный вратарь также оценил.

«Спасибо им за любовь к хоккею и внимание к деталям времен моей хоккейной молодости. И сердечная благодарность скульпторам Кургана за такой оригинальный и интересный подарок!», — приводятся в сообщении слова Третьяка.

В материале отмечено, что знаменитый голкипер также отметил свою убежденность в том, что болельщикам будет любопытно посмотреть на памятник.

Однако в соцсетях не все оценили памятник. Некоторые пользователи сравнили статую с персонажами из фильмов ужаса, также были и те, кто решил, что скульптура голкипера схожа с «братом Аленки из Нововоронежа», отметили «Известия».

0 0 0 0 0 0