Общество 29 ноября 2023, 20:46 Памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону по просьбе депутатов Депутат ГД Афонин: в Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангеля по просьбе КПРФ Официальный сайт Московской городской организации КПРФ

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Петру Врангелю, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. С требованием убрать бюст участника Белого движения к властям города и региона обратились ранее депутаты фракции КПРФ в городской думе.

«В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю. <…> После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение», — сообщил Афонин.

Реклама

Фракция КПРФ в Ростовской городской Думе потребовала удалить бюст участника Белого движения, который установили 7 ноября. Появление памятника Врангелю на территории кадетского корпуса, по мнению коммунистов Ростова-на-Дону, недопустимо. Они заявили, что бюст нужно демонтировать.

В Кировской области фракция КПРФ инициировала установку памятника Иосифу Сталину в детском парке в Орлове. Монумент появился в парке без проведения публичных голосований.