Памятник врачам установят в Кургане

В Курганской области, в сквере одной из клинических больниц, установят памятник медицинским работникам. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным информагентства, скульптуру планируется открыть в октябре этого года. Сбор средств на установку памятника объявила региональная Ассоциация медицинских работников. «Установка памятника — это возможность поблагодарить всех наших медицинских работников за профессионализм, милосердие и заботу о людях», — подчеркнула и. о. директора областного депздрава Елена Островских.