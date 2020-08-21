Памятник воинам-нефтяникам открыли на Московском НПЗ после реновации

На территории Московского нефтеперерабатывающего завода прошла реновация памятника воинам-нефтяникам. Подвиг ветеранов на НПЗ помнят и чтят до сих пор.

Монумент дополнила композиция из шести стел, на которых увековечены фамилии двухсот работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной, работавших на Московском НПЗ в разное время.

Около 40% сотрудников завода в первые дни войны ушли на фронт, на оборону столицы. На замену пришли молоденькие девушки. В 1943-м, за полгода до своего шестнадцатилетия, там по распределению из Саратова оказалась Раиса Аладышева.

Мне тяжело вспоминать это время, но когда мы приехали на завод, завод нас принял очень хорошо. Конечно, работали мы не по по восемь, не по шесть часов, а сутками не выходя. Потому что замен не было нам. Все трудились, конечно, никто не противился Раиса Аладышева.

Завод работал вопреки всему начиная с первых дней войны. Он снабжал фронт необходимым топливом — это было жизненно необходимой, стратегической задачей. Так, бензин нужен был для легендарной «тридцатьчетверки», летающего танка Ил-2, «Катюши».

Первым же авианалетом на Москву 22 июля 1941 года МНПЗ подвергся бомбардировке. О том времени рассказал еще один ветеран МНПЗ — Николай Панков.

«Как только раздавалась сирена о воздушной тревоге, все люди неработающие, жившие в поселке в домах, бараках, прибегали на завод, для того чтобы помогать, если случится авария, поэтому не было покоя людям ни тогда, когда они были на вахте, ни тогда, когда были дома», — отметил он.

Всего за время войны было переработано почти три миллиона тонн сырья. Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил героизм тех людей, которые работали на МНПЗ в войну.

Это очень важно как для всей страны, так и для нас. Память того геройского поколения, которое добилось победы в Великой Отечественной войне. Мы это очень ценим, помним, передаем из поколения в поколение, и это залог тех традиций, которые позволяют заводу дальше прекрасно работать, добиваться прекрасных успехов Виталий Зубер генеральный директор Московского НПЗ.

На торжественном открытии ветераны вместе с руководством завода возложили к мемориалу цветы и почтили память героев минутой молчания.