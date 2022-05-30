Памятник в честь спецоперации на Украине предложили возвести в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой возвести в России триумфальные ворота или другой крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине. Об этом написал RT.

Парламентарий считает, что такие значимые события требуют увековечивания «через язык монументальной архитектуры».

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — говорится в сообщении депутата.

Милонов добавил, что специальная военная операция достойна возведения крупномасштабного памятника.