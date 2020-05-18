Памятник в честь медицинских работников установят в Ульяновской области

По информации ИА Nation News, о появлении памятника Морозов рассказал на личной странице в Instagram.

«Мы приняли и еще одну инициативу Медицинской палаты об установлении памятника ульяновским медикам. Сегодня уже обсуждается концепция скульптурной композиции, которая станет выражением огромной благодарности всех жителей нашего региона людям в белых халатах, которые сегодня стоят на страже нашего здоровья и жизни», — подчеркнул глава области.

По словам Морозова, памятник посвящен врачам, которые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом. Он обратил внимание на то, что «по самым оперативным данным в регионе заболело уже 1366 человек».