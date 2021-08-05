Памятник установят в Петербурге в честь павших морских пехотинцев и десантников

На Аллее памяти морских пехотинцев и воинов-десантников в Петербурге планируется установить символичный памятник. Об этом рассказал президент фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслав Громов, сообщил «Петербургский дневник».

Возможно, его выполнят в виде БТР-60. Это машина, которая защищала воинов во всех локальных войнах прошлых лет. Символично, что Аллея расположена недалеко от Пискаревского мемориала. Сейчас там высажено почти 300 именных деревьев, посвященных памяти павших воинов, среди которых 14 Героев Отечества.

Фонд «Возрождение» вместе с региональной общественной организацией морских пехотинцев уже работает над тем, чтобы на Аллее появился новый монумент.