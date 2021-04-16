Памятник «Труженикам тыла» установят в Салехарде

Губернатор ЯНАО и глава Салехарда поддержали инициативу ветеранов из Тюмени по установке памятника «Труженикам тыла» в столице округа. Об этом рассказала заместитель председателя городской думы Лариса Цупикова, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Уточняется, что ветераны ямальских землячеств уже выдвинули предложения по поводу того, как может выглядеть памятник «Труженикам тыла». Отмечается, что в военное время на фронт с Ямала отправляли рыбу, меха и птицу. Среди идей для монумента — изобразить рыбака, оленевода и охотника.

«Я поддерживаю идею с оленями, охотником и рыбаком. Обязательно нужно добавить женщину одной из ярких профессий Ямала и ребенка с сетями», — рассказал депутат Тюменской областной Думы Александр Ширыкалов.

Помимо прочего, есть предложение добавить в композицию мальчика на веслах.

Скоро в Салехарде проведут общественные слушания, в рамках которых примут решение, в каком районе окружного центра установить памятник, из какого материала его изготовят, и какова будет композиция.