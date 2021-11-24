Памятник Тамерлану намерены установить в Самарской области

Правительство Узбекистана намерено установить памятник полководцу Тамерлану, передает РИА ФАН.

По данным информагентства, памятник планируется возвести на предполагаемом месте сражения Тамерлана с Тохтамышем, которое состоялось в конце XIV века. Это место находится на территории нынешнего Красноярского района Самарской области.

Проект монумента выберут на конкурсной основе при участии российского Минкульта и внешнеполитического ведомства РФ.