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    24 ноября 2021, 17:41

    Памятник Тамерлану намерены установить в Самарской области

    Артур Блянихов

    Правительство Узбекистана намерено установить памятник полководцу Тамерлану, передает РИА ФАН.

    По данным информагентства, памятник планируется возвести на предполагаемом месте сражения Тамерлана с Тохтамышем, которое состоялось в конце XIV века. Это место находится на территории нынешнего Красноярского района Самарской области.

    Проект монумента выберут на конкурсной основе при участии российского Минкульта и внешнеполитического ведомства РФ.