Памятник Сталину запретили ставить в Кургане. Но жители все равно собирают деньги на установку

Ответ администрации Кургана об отказе в установке бюста Сталина подписал глава города Андрей Потапов. Активистам предложили альтернативу: поставить в парке бюст маршала Георгия Жукова.

Однако этот вариант не устроил горожан. Куратор сбора средств Сергей Еремин подчеркнул, что активисты будут настаивать на установке монумента именно Сталину.

Сбор средств начнут после 8 марта, однако некоторые неравнодушные граждане уже принесли деньги. Сейчас собраны четыре тысячи рублей. Реставрация и установка бюста, по подсчетам активистов, потребует от 50 до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что инициаторами выступили представители общественных организаций, связанных с региональным отделением партии КПРФ: Союз советских офицеров, движение «Дети войны», а также женский союз «Надежда России». Первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов заявил, что инициатива принадлежит народным организациям, хотя партия ее и поддерживает.