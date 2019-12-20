Памятник Сталину открыли в Волгограде. Видео

В Волгограде появился памятник Иосифу Сталину. Открытия монумента добивались волгоградские коммунисты, но нашлись и противники, которые попытались сорвать церемонию. В распоряжении «360» оказалось видео с открытия памятника.

Памятник установили возле Сталинградского обкома на фоне Знамени Победы. Монумент был изготовлен почти 70 лет назад, при жизни Сталина. Он длительное время пребывал в плачевном состоянии, но был отреставрирован и сейчас силами коммунистов официально открыт.

«Это решение приняло бюро обкома. К этому нас подвигли обращения жителей различных регионов и иностранных гостей. Царицын получил имя Сталина заслуженно и эту честь отстоял во время войны. Нам непросто далась эта инициатива. Но волгоградские и московские архитекторы сделали все возможное, чтобы восстановить памятник», — рассказала «Российской газете» депутат Волгоградской областной думы Тамара Головачева.

Перед открытием памятника в Сталинградском обкоме провели опрос в соцсетях. Более 76% проголосовавших поддержали установку бюста, против выступили более 16%, остальные ответили, что им безразлично, пишет «Волгоградская правда».

По словам секретаря Сталинградского обкома Андрея Шевченко, теперь они будут добиваться, чтобы памятники Сталину появились во всех районах.

«Сегодня очень торжественно [открыли памятник] в районе, который во времена Сталина назывался Сталинский, а теперь он Центральный. Будем добиваться, чтобы вернули городу название Сталинград, чтобы памятники Сталину были в каждом районе, это как минимум, мы это сделаем. Чтобы имя Сталина звучало, чтобы не искажалось, чтобы не было антисоветизма», — сказал Шевченко «360».

Шевченко напомнил, что в Волгограде раньше было много памятников Сталину, но в результате хрущевских реформ все их заменили на монументы Владимиру Ленину.

Несмотря на то, что об установке памятника было известно давно, на его открытие пришли несколько женщин, которые устроили мирный пикет против бюста. Как сообщил сайт «Блокнот», они держали в руках плакаты с надписями «ГУЛАГу нет», «Сталин — это царь». По словам Шевченко, они «позорно бежали».