    04 февраля 2020, 12:20

    Памятник Сталину могут установить в челябинском городе

    Артур Блянихов

    Представитель движения «Суть времени» Станислав Стафеев рассказал ИА Ura.ru, что в городе Кусе (Челябинская область) могут установить памятник Иосифу Сталину. Монумент нашли в 2018 на дне пруда и восстановили за счет пожертвований.

    По словам Стафеева, до конца февраля памятник высотой два с половиной метра будет полностью отреставрирован. По его мнению, заслуги Сталина достаточно велики, чтобы восстановить историческую справедливость.

    «В ходе опроса, который „Суть времени“ провела в 2018 году, за памятник выступили 72% из 1,7 тысячи респондентов. Население Кусы составляет 17 тысяч человек», — уточнил активист.

    Он добавил, что одно из возможных мест для установки монумента — это перед проходной завода, который появился в городе в годы Великой Отечественной войны.

    Будут подготовлены два открытых письма — директору предприятия и главе города Валерию Васеневу. Мэр напомнил, что после обнаружения памятника Стафеев не обращался к властям.

    «А мы, соответственно, не видели, что из себя сейчас представляет скульптура, и какую художественную ценность представляет», — отметил он.