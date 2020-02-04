Памятник Сталину могут установить в челябинском городе

По словам Стафеева, до конца февраля памятник высотой два с половиной метра будет полностью отреставрирован. По его мнению, заслуги Сталина достаточно велики, чтобы восстановить историческую справедливость.

«В ходе опроса, который „Суть времени“ провела в 2018 году, за памятник выступили 72% из 1,7 тысячи респондентов. Население Кусы составляет 17 тысяч человек», — уточнил активист.

Он добавил, что одно из возможных мест для установки монумента — это перед проходной завода, который появился в городе в годы Великой Отечественной войны.

Будут подготовлены два открытых письма — директору предприятия и главе города Валерию Васеневу. Мэр напомнил, что после обнаружения памятника Стафеев не обращался к властям.

«А мы, соответственно, не видели, что из себя сейчас представляет скульптура, и какую художественную ценность представляет», — отметил он.