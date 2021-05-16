Памятник Сатане установили в Кирове

Скульптуру с изображением змея-искусителя установили на пересечении улиц Володарского и Советской в Кирове. Об этом сообщил информационный сайт Newsler.ru.

Склонившего к грехопадению первых людей героя Ветхого Завета в христианской традиции ассоциируют с дьяволом, в иудаизме змей считается воплощением ангела Самаэля.

По данным издания, скульптура появилась на площадке около продуктового магазина.

Инсталляция представляет собой дерево, в кроне которого скрылся змей с красным яблоком.

Пользователи в комментариях заявили, что, возможно, автором работы стал местный скульптор Олег Коровкин, который уже ставил около Драматического театра свою работу «Древо желаний».