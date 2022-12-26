Общество 26 декабря 2022, 11:13 Памятник пожарным Ямала установили в Салехарде

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Торжественное открытие памятника пожарным Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось у здания Главного управления МЧС России по региону в городе Салехарде. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Заксобрания.

В церемонии открытия принял участие спикер ямальского парламента Сергей Ямкин, который отметил всю важность и самоотверженность этой профессии.

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Отмечается, что памятник установили на том месте, где ранее располагалась пожарно-сторожевая вышка.

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