Общество 19 августа 2023, 05:12 Памятник «поющему» псу Мухтару установят в Ялте Администрация Ялты пообещала поставить на набережной памятник псу Мухтару РИА «Новости»

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Скульптуру в честь пса Мухтара установят на набережной Ялты. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщило РИА «Новости».

Животное стало местной достопримечательностью. Он постоянно прибегал к морю в ожидании своего хозяина, за что получил от местных жителей прозвище Хатико.

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Гостям Ялты и местным жителям Мухтар запомнился тем, что часто прибегал на выступления уличных музыкантов. Многим казалось, что пес подпевает артистам.

После смерти пса жители Ялты обратились к властям города с предложением увековечить память пса. Глава города инициативу поддержал.

Скульптуру в память о верном Мухтаре установят на набережной Ялты, куда пес приходил каждый день на протяжении многих лет в ожидании хозяина.