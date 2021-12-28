Памятник погибшим на «Листвяжной» установят в Кузбассе

Памятник погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам и спасателям установят в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 28 декабря на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда.

«Мы будем ставить памятник погибшим на шахте „Листвяжная“. Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник», — процитировал ТАСС слова главы региона.

На встрече с родственниками погибших планируется обсудить место расположения будущего памятника. Также Цивилев напомнил, что всем семьям погибших продолжат предоставлять необходимую помощь. Так, близкие уже получили выплаты из бюджетов, их детей будут сопровождать на всех этапах получения образования, подняты и решаются вопросы обеспечения родственников жильем.

На шахте «Листвяжная» взорвался метан 25 ноября. Тогда погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Заведены два уголовных дела — о халатности и нарушении промышленной безопасности.