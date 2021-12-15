Памятник погибшему экс-главе МЧС Зиничеву установят в Москве

На заседании Мосгордумы 15 декабря поддержали возведение памятников историку Владимиру Герье и погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Об этом сообщило РИА «Новости».

За возведение скульптур проголосовали 27 депутатов, трое выступили против, еще трое воздержались. По словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, на голосование ставился вопрос о принятии постановления Мосгордумы «О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

Ранее комиссия по монументальному искусству на заседании 3 декабря поддержала оба предложения. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк предложил возвести памятник герою РФ, бывшему министру МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, который трагически погиб при исполнении служебного долга, в сквере Дмитрия Михайлика.

Проректор Московского педагогического государственного университета Ивн Шонус стал инициатором идеи о возведении у главного корпуса вуза скульптурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку, профессору университета Владимиру Герье, а также российскому студенчеству, к 150-летию основания МПГУ.