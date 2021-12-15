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    15 декабря 2021, 14:22

    Памятник погибшему экс-главе МЧС Зиничеву установят в Москве

    Редакция «360»

    На заседании Мосгордумы 15 декабря поддержали возведение памятников историку Владимиру Герье и погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Памятник погибшему экс-главе МЧС Зиничеву установят в Москве

    За возведение скульптур проголосовали 27 депутатов, трое выступили против, еще трое воздержались. По словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, на голосование ставился вопрос о принятии постановления Мосгордумы «О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

    Ранее комиссия по монументальному искусству на заседании 3 декабря поддержала оба предложения. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк предложил возвести памятник герою РФ, бывшему министру МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, который трагически погиб при исполнении служебного долга, в сквере Дмитрия Михайлика.

    Проректор Московского педагогического государственного университета Ивн Шонус стал инициатором идеи о возведении у главного корпуса вуза скульптурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку, профессору университета Владимиру Герье, а также российскому студенчеству, к 150-летию основания МПГУ.