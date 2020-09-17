Памятник подводникам обрушился под Мурманском

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Губернатор Мурманской области поручил выяснить, кто и когда отдал данный участок земли в аренду и почему памятник разрушился.

На территорию с монументом никого не пускали. Местные жители расценили это как предательство.

«Передача памятника в частную собственность — это уже предательство. Это что — мы такие нищие, что не хватает денег на краску, на цемент? Как можно было памятник отдать какому-то частнику!» — возмутился краевед Михаил Орешета.

Памятник установили в поселке Лиинахамари в 1972 году. Он напоминал о прорыве советских подводников в одноименную бухту. В 2012-м земельный участок, где стоял монумент, передали в частную собственность. После этого территорию сделали закрытой. Местные власти обратились к арендодателю с просьбой открыть доступ к памятнику. Частник затянул с ответом, за это время монумент обрушился, отметил «Царьград».