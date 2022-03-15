Памятник Петру I установят в Саратове к 350-летию императора

Этой весной в Саратове будет установлен памятник Петру Великому. Он будет находиться на набережной, написали «Аргументы и факты».

О планах по установке памятника Петру I сообщил глава Саратова Михаил Исаев еще 1 февраля.

«Готовый памятник планируется установить в сквере в срок до 15 апреля», — сказал он.

Установка монумента приурочена к громкой дате — 9 июня исполнится 350 лет со дня рождения Петра I. Кроме того, в 2022 году исполняется 300 лет с поездки императора по Волге, когда он посетил, в том числе, и Саратов.

А еще ровно 300 лет назад Петр I ввел свою главную реформу: Табель о рангах — таблицу, содержащую перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам. Этот документ считают одним из главных в российской истории, ведь он формировал общество до 1917 года. О том, как Табель о рангах изменила социальную жизнь государства, рассказывал историк Андрей Светенко.