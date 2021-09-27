Памятник Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище

На могиле народного артиста СССР Олега Табакова на Новодевичьем кладбище установили памятник. Церемонию открытия провела вдова артиста Марина Зудина.

«Сегодня важный для нашей семьи день! Радостный и светлый! На Новодевичьем кладбище открыли памятник Олегу Павловичу Табакову! Без слез! Только улыбки и аплодисменты великому человеку и артисту!!!» — написала она у себя в Instagram.

Зудина поблагодарила за создание монумента художника Николая Симонова, скульптора Андрея Налича и художника по стеклу Юрия Мерперта. Отдельно вдова Табакова подчеркнула, что ни у кого не просила денег на памятник, но близкие друзья семьи настояли, чтобы она приняла их помощь.

«Это Сергей Глинка — крестный дочери Марии и Михаил Куснирович. Спасибо им за любовь и дружбу! И спасибо Театру Табакова за организацию открытия», — добавила Зудина.

Актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Последние несколько месяцев перед его кончиной врачи боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.