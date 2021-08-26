Памятник Николаю Гумилеву установят в Кронштадте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение комитету по градостроительству и архитектуре проработать вопрос об установке памятника поэту Николаю Гумилеву в Кронштадте. Помогать в этом вопросе будет и администрация Кронштадского района. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Глава Северной столицы отметил, что достижения Гумилева как ученого-исследователя, военного и политика мало кому известны, но установка монумента сможет исправить эту несправедливость.

«Установка памятника на острове Котлин, где прошли первые годы жизни Гумилева, восстановит историческую справедливость. С соответствующим предложением к нам обратились представители писательских и общественных организаций», — подчеркнул Беглов.

Николай Гумилев был включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Петербургом. Проект и монтаж памятника планируют выполнить за сет бюджетных средств. До конца года пройдет конкурс на лучшие работы по созданию эскиза.