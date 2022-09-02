Общество 02 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Памятник на могиле писателя Виталия Бианки отреставрируют в Петербурге

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В Санкт-Петербурге отреставрируют памятник на могиле писателя Виталия Бианки на Богословском кладбище. Об этом сообщил “Петербургский дневник” со ссылкой на писателя, биографа, знаменитого автора детских книг Ирину Лисову.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал задание на проведение реставрационных работ.

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«КГИОП подготовлено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Бианки В. В. (1894-1959), писателя», расположенного по адресу: Лабораторный проспект, Богословское кладбище (реставрация объекта)», – говорится в тексте документа.

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Напомним, памятник Бианки является объектом культурного наследия федерального значения.

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