Памятник на могиле Караченцова откроют в конце октября. Энтузиасты сделают его бесплатно

По словам Поргиной, монумент будет выполнен из гранита. Миллион рублей на его установку предложил театр «Ленком», где служил Караченцов.

«Но сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как половина квартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная», — цитирует вдову артиста «Утро.ру».

Она призналась, что не хотела просить спонсоров и зрителей деньги на установку памятника, поскольку это, по ее словам, принизило бы память об актере. В итоге нашлись энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые предложили сделать монумент безвозмездно, из любви к искусству.

На памятнике будет изображен Караченцов в образе графа Резанова из «Юноны и Авось». Это будет сцена, где артист стоит на коленях, а над ним возвышается мачта корабля в форме креста. По мнению Поргиной, художнику удалось передать эмоции и мимику актера.

«Сделать понятным, что здесь похоронен артист, что он изображен в одной из своих лучших ролей, что образ графа Резанова стал частью его жизни», — пояснила вдова Караченцова.