Общество 31 марта 2023, 14:17 Памятник медикам появится во Владивостоке

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Во Владивостоке возле Тихоокеанского государственного медицинского университета появится памятник медикам Приморского края. Об этом сообщил сайт zr.media со ссылкой на слова мэра города Константина Шестакова.

Сейчас администрация принимает заявки на эскизный проект для памятника. Итоги конкурса будут озвучены до 15 июля, а отправить заявку на участие можно до 10 апреля.

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В конкурсе смогут поучаствовать профессиональные скульпторы, архитекторы, творческие коллективы, индивидуальные предприниматели.